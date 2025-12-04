Вестник Кавказа

Грузия отправит детей лечиться в Швейцарию за государственный счет

Грузинские дети с пороком сердца получат возможность пройти операцию в Женевском университетском госпитале – квота заложена в госбюджет Грузии на 2026 год.

В проект госбюджета Грузии на следующий год заложено расширение программы зарубежного лечения несовершеннолетних граждан: если прежде государство оплачивало медицинские услуги в больницах Германии и Турции, но с 2026 года грузинских детей будут отправлять также в клиники Швейцарии.

Речь идет о тех медицинских услугах, которые Грузия не может предоставить сама, в первую очередь об операциях на сердце. На 2026 год выделена квота на десять детей с пороками сердца для направления на операции к швейцарским хирургам.

Все десятеро будут доставлены в Женевский университетский госпиталь.

Отдельно отмечается, что маленьким жителям Тбилиси операции будет оплачивать городская мэрия.

Напомним, что программа оплаты зарубежных операций для несовершеннолетних граждан Грузии действует с 2022 года.

