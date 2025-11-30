Грузия поставила второй рекорд по международным резервам

После нескольких лет снижения международных резервов Грузия последовательно наращивает их объемы, и в этом году уже дважды поставила рекорд. Республика активно закупает ценные бумаги и зарабатывает на подорожании золота.

Нацбанк Грузии отчитался о новом республиканском рекорде объемов международных резервов. Согласно данным на 1 ноября, они превысили $5,8 млрд.

В финансовом регуляторе Грузии отметили, что государство в этом году последовательно расширяет международные резервы – месяцем ранее их объемы уже были рекордными, $5,6 млрд, но финансовые власти республики не планируют останавливаться на этом пути.

Суммарно в первые десять месяцев года Грузия нарастила международные резервы на $1,368 млрд, из них $213 млн были получены в октябре.

Уточняется, что резервы растут не только за счет покупки Грузией иностранной валюты и ценных бумаг, но и благодаря подорожанию золота. Более половины резервов составляют ценные бумаги - $3,1 млрд. На валюту, размещенную в зарубежных финансовых организациях, приходится $1,3 млрд, на золото - $357 млн. Почти все остальное занимают специальные средства заимствования.