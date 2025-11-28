Вклады иностранцев в банках Грузии стали рекордными

Вклады иностранцев в Грузии установили рекорд, они составляют 30% всех вкладов и в октябре достигли 10 млрд лари. Основные вкладчики – россияне.

В Грузии вклады иностранных граждан вышли на рекордный уровень по итогам октября, следует из данных Нацбанка страны.

Банковские вклады нерезидентов установили рекорд и достигли 10 млрд лари или $3,7 млрд. На иностранцев в Грузии приходится почти 29,4% всех вкладов физлиц.

Основными иностранными вкладчиками в Грузии стали россияне – 37%. Также средства в грузинских банках хранят граждане Израиля – 11% иностранных вкладов, Украины – 6%, Кипра, Беларуси и Виргинских островов – по 4%, Азербайджана – 3%.

Отмечается, что в основном такие вкладчики хранят сбережения в грузинских банках в иностранной валюте.