В Грузии с 1 января увеличат зарплаты в госсекторе

Работники госсектора Грузии получат прибавку к зарплате от 10 до 20%. Повышение оплаты труда ожидается 1 января следующего года.
Работники бюджетных организаций в Грузии станут получать больше с 1 января 2026 года.
Согласно проекту бюджета страны на 2026 год, прибавку на 10% получат госслужащие, сотрудники правоохранительных органов, а также сотрудники скорой помощи.
Более значительная прибавка ожидает работников сферы образования. Здесь зарплаты поднимут на 20%. Прибавку получат работники школ.
Отметим, что средняя зарплата госслужащих в Грузии составляет чуть более 1 тыс лари ($370).