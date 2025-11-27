Вестник Кавказа

В Грузии с 1 января увеличат зарплаты в госсекторе

В Грузии с 1 января увеличат зарплаты в госсекторе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Работники госсектора Грузии получат прибавку к зарплате от 10 до 20%. Повышение оплаты труда ожидается 1 января следующего года.

Работники бюджетных организаций в Грузии станут получать больше с 1 января 2026 года. 

Согласно проекту бюджета страны на 2026 год, прибавку на 10% получат госслужащие, сотрудники правоохранительных органов, а также сотрудники скорой помощи. 

Более значительная прибавка ожидает работников сферы образования. Здесь зарплаты поднимут на 20%. Прибавку получат работники школ. 

Отметим, что средняя зарплата госслужащих в Грузии составляет чуть более 1 тыс лари ($370).

