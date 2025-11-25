Грузия инвестирует $7 млрд в развитие транспорта

Грузия до 2032 года инвестирует около $7 млрд в различные проекты в транспортной сфере.

Власти Грузии намерены вложить порядка $7 млрд в развитие транспорта, а также логистические комплексы. Эту сумму Тбилиси планирует направить в течение семи лет – до 2032 года, рассказала глава Минэкономики страны Мариам Квривишвили.

"Для полной реализации транспортного и логистического потенциала Центральной Азии, Каспийского региона, Южного Кавказа и Черного моря скоординированное финансирование имеет решающее значение. В этой связи инвестиции Грузии в ключевую транспортную и логистическую инфраструктуру составят $7 млрд к 2032 году"

– Мариам Квривишвили

Власти страны намерены также задействовать частные инвестиции. Планируется обновление железнодорожного транспорта, а также работы по развитию проекта порта Анаклия. По словам главы ведомства, средства также пойдут на цифровизацию транспортной отрасли.