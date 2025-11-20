Опыт в сфере укрупнения общин хочет перенять Грузия у Армении

Глава Мининфраструктуры Грузии Кахабер Гуледани пообщался во вторник с армянским коллегой Давидом Худатяном. Переговоры министров прошли в Тбилиси.

Грузии интересен опыт Армении в сфере укрупнения общин и эффективностью таких реформ. Об этом глава министерства территориального развития Грузии Кахабер Гуледани сообщил в ходе прошедшей 25 ноября встречи с главой Мининфраструктуры Армении Давидом Худатяном.

Стороны поговорили о вопросах, связанных со сферами регионального и местного самоуправления, децентрализацией полномочий, а также с реализацией и мониторингом программ развития общинной инфраструктуры.

Армянский министр также выступил с инициативой создания площадки, предназначенной для контактов глав общин двух стран с целью расширения двусторонних отношений.