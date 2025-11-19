Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Армении

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с армянским президентом Вааганом Хачатряном в Тбилиси.
В столице Грузии состоялась встреча премьер-министра Ираклия Кобахидзе с президентом Армении Вааганом Хачатряном, сообщили в грузинских СМИ.
Встреча прошла в рамках рабочего визита армянского президента в Грузию.
Стороны обсудили развитие грузино-армянских отношений и перспективы дальнейшего партнерства, отметив их положительную динамику.
Отдельное внимание было уделено обеспечению стабилизации обстановки на Южном Кавказе.