Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Армении

© Фото: Сайт президента Армении
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с армянским президентом Вааганом Хачатряном в Тбилиси.

В столице Грузии состоялась встреча премьер-министра Ираклия Кобахидзе с президентом Армении Вааганом Хачатряном, сообщили в грузинских СМИ.

Встреча прошла в рамках рабочего визита армянского президента в Грузию.

Стороны обсудили развитие грузино-армянских отношений и перспективы дальнейшего партнерства, отметив их положительную динамику.

Отдельное внимание было уделено обеспечению стабилизации обстановки на Южном Кавказе.

