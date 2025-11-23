Белый дом положительно оценил встречу в Москве – СМИ

Власти США считают, что встреча Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Путиным прошла достаточно продуктивно, пишут СМИ.
Белый дом оценил итоги визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в Москву: американская сторона считает его продуктивным, пишет Reuters, со ссылкой на источники.
Как следует из материала агентства, Трамп назвал переговоры американских представителей с президентом России Владимиром Путиным "обстоятельными".
Кроме того, сообщается, что американцы проинформировали об итогах встречи в Кремле представителей Киева.