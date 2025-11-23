Вестник Кавказа

Белый дом положительно оценил встречу в Москве – СМИ

Белый дом положительно оценил встречу в Москве – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти США считают, что встреча Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Путиным прошла достаточно продуктивно, пишут СМИ.

Белый дом оценил итоги визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в Москву: американская сторона считает его продуктивным, пишет Reuters, со ссылкой на источники.

Как следует из материала агентства, Трамп назвал переговоры американских представителей с президентом России Владимиром Путиным "обстоятельными".

Кроме того, сообщается, что американцы проинформировали об итогах встречи в Кремле представителей Киева.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
735 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.