Электропоезд "Диоскурия" из Сочи в Абхазию остается популярным у туристов

Несмотря на наступление зимы, электропоезд "Диоскурия", курсирующий между краснодарским Сириусом и столицей Абхазии Сузумом, остается в фаворе у российских туристов: им уже воспользовались 150 тысяч пассажиров.

Электропоезд "Диоскурия", который начал курсировать по маршруту Сухум - Сириус дважды в день с 1 мая 2025 года, за семь месяцев перевез более 150 тыс пассажиров, сообщили в Абхазской железной дороге (АЖД).

Несмотря на приход зимы, снижения спроса на перевозки не наблюдается – этому способствует и коррекция его расписания движения, сделанная руководством АЖД на зимний период, отметили в пресс-службе, передает Sputnik Абхазия.

В рамках зимнего расписания, которое вступило в силу с 1 ноября, "Диоскурия" также продолжает курсировать дважды в день, только теперь отправляется на полчаса позже, и все также делает остановки в Гагре, Новом Афоне и Гудауте, а время в пути на нем занимает около 3,5 часов.

Погранконтроль проводится прямо в поезде.