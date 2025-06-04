Вестник Кавказа

Мессенджер "Молния" появится в России в 2026 году

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В начале следующего года будет запущен российско-китайский мессенджер "Молния", в нем можно будет не только общаться, но и совершать платежи.

Новый мессенджер "Молния" появится в России в скором времени, поделились в пресс-службе приложения, передает ТАСС.

"Планируется, что запуск платформы состоится в начале 2026 года"

Приложение разработали совместно компании "Ред софт" и Passion. В мессенджер будут встроены различные функции, не только возможности для общения, но и для оплаты товаров и трансграничной торговли. Сообщается, что приложение создается с ориентиром на Российско-китайские экономические связи и растущий взаимны туристический поток.  

"Россия и Китай сегодня находятся в новом периоде технологического взаимодействия. И нам необходима цифровая инфраструктура, которая объединяет людей, сервисы и бизнес в одной платформе. Мы создаем удобный, безопасный и современный инструмент, востребованный студентами, предпринимателями, туристами и всеми, кто живет в международном цифровом пространстве"

– гендиректор ООО "Молния" Михаил Толпышкин

