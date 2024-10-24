Вестник Кавказа

Путин поручил внедрить финансовые и госуслуги в национальный мессенджер

Путин поручил внедрить финансовые и госуслуги в национальный мессенджер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент России Владимир Путин дал поручение начать работу по переводу финансовых и государственных услуг на платформу отечественного мессенджера. Кроме того, глава государства поручил поддерживать интернет.

Оказание государственных и финансовых услуг надо внедрить в платформу российского мессенджера, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Глава государства обратился к участвующим в совещании руководителям всех правительственных ведомств и попросил их заняться поддержкой национального мессенджера.

"А для этого услуги, которые предоставляют различные ведомства, финансовые учреждения, нужно переводить на эту платформу"

– Владимир Путин

Президент подчеркнул, что это очень важно.

Кроме того, российский лидер призвал правительство заниматься и поддержкой интернета в целом. В частности, с таким поручением он обратился к вице-премьеру, руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко. По словам Путина, без поддержки интернета будет сложно поддерживать свой мессенджер.

Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что, по мнению Кремля, национальный мессенджер должен будет выдерживать конкуренцию с зарубежными аналогами. Кроме того, представитель Кремля уточнил, что нужно создать не один, а несколько мессенджеров, чтобы обеспечить конкуренцию.

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