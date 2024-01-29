Россиянам могут "перекрыть" звонки в мессенджерах

Россияне могут остаться без возможности бесплатно позвонить своим близким и родственникам, проживающим или находящимся на отдыхе за рубежом, посредством функции аудио- и видеозвонков в популярных мессенджерах, сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липов.
"Мы можем ограничивать звонки через мессенджеры. Мессенджер будет работать, а звонки нет. Это жесткий вариант, который возможен, как одна из мер борьбы с фродом"
- Андрей Липов
Причина возможной блокировки – звонки мошенников, которые все чаще используют для этого возможности популярных мессенджеров, посредством которых они пытаются похитить чужое имущество или завладеть им путем ввода, удаления, модификации информации или другого вмешательства в работу средств обработки или передачи данных, передает ТАСС.
Если такие звонки будут нарушать требования российского законодательства в процессе борьбы с мошенничеством, РКН может разработать комплекс требований к иностранными мессенджерам с точки зрения пропуска звонков для защиты граждан от мошенников, но основания для этого будут дополнительно прорабатываться, пояснил Липов.
Впрочем, решение не окончательное – если мессенджер даст возможность гражданину самостоятельно ограничить принятие тех или иных звонов, запреты будут лишь временными, до выполнения этих требований, добавил Липов.