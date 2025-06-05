Грузия пятикратно нарастит штрафы за ущерб экологии

Парламент Грузии намерен внести поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым штрафы для физических лиц за нанесение вреда экологии вырастут в пять раз - с 500 до 2,5 тысяч лари.

Власти Грузии намерены кратно увеличить штрафы за негативное воздействие на экологию, соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений (КоАП) уже рассматривают парламентские комитеты.

Так, штраф за продажу в неположенном месте вторичных покрышек, цветного металла, запчастей к автомобилям, а также легковоспламеняющихся и ломких материалов вырастет для физических лиц с 500 до 2,5 тыс лари, а для юридических - с 1 до 5 тыс лари, передает Sputnik Грузия.

Такие же меры будут применяться за отсутствие влажной обработки при работе с материалами, загрязняющими воздух обильной пылью, это касается и правил перевозки таких грузов.

Особо нововведения затронут строительную сферу: так, при разлитии бетона из бетономешалки на проезжую часть физическое лицо будет оштрафовано на 2,5 тыс лари вместо 500, а юридическое - на 5 тыс лари вместо 1 тыс.

За повторные нарушения штрафы будут удвоены.