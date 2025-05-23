Израилю разрешили принять участие в "Евровидении"

Юбилейный конкурс "Евровидение" пройдет в 2026 году в Австрии. Несмотря на бойкот ряда стран, представитель Израиля сможет принять участие в нем.

Израиль сможет поучаствовать в песенном конкурсе "Евровидение-2026". Соответствующее решение принял Европейский вещательный союз (EBU) на встрече, прошедшей в Женеве 4 декабря.

По данным France24, против участия Израиля в конкурсе выступали Испания, Ирландия, Нидерланды и Словения, которые теперь намерены бойкотировать его.

Как отмечается, они настаивали на отстранении еврейского государства из-за ситуации в секторе Газа. Посмотреть "Евровидение-2026" также не получится, поскольку местные вещатели отказались транслировать конкурс.

Напомним, на данный момент участие в 70-м по счету "Евровидении" подтвердила 31 страна. Конкурс пройдет в Австрии в мае следующего года.