В Астрахани прошел большой концерт в честь Узеира Гаджибейли

Накануне в городе Астрахань состоялся концерт в честь 140-летия со дня рождения великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

В Астрахани 3 декабря прошел юбилейный концерт "Музыка, соединяющая сердца" в честь 140-летия со дня рождения великого азербайджанского композитора, музыковеда и основоположника современной азербайджанской музыки Узеира Гаджибейли.

Организаторами концерта выступили губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин совместно с правительством региона, Государственный комитет АР по работе с диаспорой, посольство Азербайджана в России и банк "МБА-МОСКВА".

На концерте прозвучали произведения выдающихся азербайджанских, русских и итальянских классиков – Узеира Гаджибейли, Ниязи, Тофика Гулиева, Фархада Бадалбейли, Петра Чайковского, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини и других. Выступали на мероприятии ведущие артисты Азербайджана в сопровождении Симфонического оркестра Астраханского государственного театра оперы и балета.

Данное мероприятие стало завершением цикла крупных культурных мероприятий, организованных посольством, в течение всего текущего года в связи с указом президента АР Ильхама Алиева "О праздновании 140-летия Узеира Гаджибейли".

