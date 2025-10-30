Узеир Гаджибеков - основоположник культурного диалога между Азербайджаном и Россией

Этой осенью основоположнику профессиональной национальной музыкальной школы Азербайджана Узеиру Гаджибекову (Гаджибейли) исполнилось бы 140 лет. Сегодня в Российском институте театрального искусства (ГИТИС), который старше композитора всего на 7 лет, прошла международная конференция его памяти.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев, выступая на форуме, напомнил, что Гаджибеков был не только композитором, но и педагогом, журналистом, автором как музыки, так и произведений в области искусства, истории, словарей и даже учебника по арифметике.

Мне очень приятно, что эта конференция проходит в стенах одного из самых известных старейших театральных институтов России. Это, конечно, знак вашего особого внимания и уважения к памяти Узеира Гаджибекова

- Рахман Мустафаев.

Он рассказал, что день рождения Гаджибекова - 18 сентября - отмечается в Азербайджане как День музыки. По всей стране проводятся концерты, фестивали, музыкальные конкурсы, а в этот юбилейный год праздник отмечался не только в Азербайджане, но и в России.

Посол Азербайджана в РФ считает естественным и закономерным тот факт, что память Узеира Гаджибекова чтят во многих странах мира:

Этот человек соединил музыкальную традицию Востока, наш фольклор с европейской классической школой. До него никто из азербайджанских исполнителей не соединял национальную музыку с европейской классикой. Рядом с Европой, с Россией развиваются многие культуры, музыкальные традиции, но не каждое такое взаимодействие стало успешным. Благодаря Гаджибекову мы прошли через соединение и взаимодействие между азербайджанской и российской культурной традициями

Путь первооткрывателя Узеир Гаджибеков прошел не в одиночку - c ним были его преподаватели, выдающиеся российские композиторы. Многие сравнивают его вклад в национальную школу, мировую музыку с вкладом в России Глинки, Римского-Корсакова, и даже братьев Рубинштейнов

- Рахман Мустафаев

По его словам, пионерская функция Гаджибекова не ограничивалась только музыкальной традицией: он впервые предоставил одну из ведущих партий в своей опере женщине - Шовкет Мамедовой. До этого в Азербайджане женские арии исполнялись мужчинами. Однако в 1919 году Азербайджанская Демократическая Республика стала первой мусульманской республикой, которая дала женщинам широкие права, в том числе избираться в парламент.

По словам посла, Узеир Гаджибеков стал основоположником культурного диалога между Азербайджаном и Россией:

Эту традицию продолжили Фикрет Амиров, Кара Караев, Ниязи, наш известный дирижер, Фархад Бадалбейли и нынешняя плеяда современных исполнителей классического жанра и джазисты. Они в своем творчестве в той или иной степени опираются на основы, заложенные Узеиром Гаджибековым

Участники конференции посмотрели небольшой фильм, посвященный музею Гаджибекова в его родном городе - Шуше. Музей был основан в 1950-х годах, но в годы армянской оккупации, многие экспонаты были уничтожены или вывезены. Сейчас музей воссоздан. Год назад его открыл президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Руководитель гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева Тамилла Ахмедова:

О великих говорить всегда сложно, а о такой личности как Узеир-бек - тем более сложно, поскольку это и просветитель, и великий композитор, и автор гимна. Я рада, что в Москве почитают его творчество, вызывая интерес у студентов. Недавно в ГИТИСе прошел концерт, посвященный юбилею Гаджибекова, состоявший из его произведений. Узеир-бек всегда предавал большое значение связям России и Азербайджана. Он оттачивал свое музыкальное искусство в Петербурге, приглашал в Азербайджан видных педагогов. Это заложило основу взаимодействия двух культур и их взаимообогащения

Народная артистка СССР, профессор, заведующая кафедрой вокального искусства ГИТИС Тамара Синявская: