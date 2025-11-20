Магистральные газопроводы принесли Азербайджану миллиардные доходы

Одним из главных доходов бюджета Азербайджана в текущем 2025 году стала эксплуатация магистральных газопроводов – они принесли в казну государства свыше 2 миллиардов манатов.

За 9 месяцев текущего 2025 года доходы Азербайджана от эксплуатации магистральных газопроводов, в том числе Южнокавказского трубопровода Баку–Тбилиси–Эрзурум, составили 2,072 миллиарда манатов, говорится в материалах Государственного комитета статистики страны.

Несмотря на выросшие потери в сети магистральных газопроводов, которые увеличились на 16,9% и составили 34,6 млн кубометров, это на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend.

Всего за 9 месяцев по магистральным газопроводам было транспортировано 29,825 млрд кубометров газа, а общий объем газооборота составил 9,884 млрд тонно-километров, что на 6,8% больше показателя за первые 9 месяцев прошлого года.

Южнокавказский газопровод с конца 2006 года обеспечивает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Грузию и Турцию. Коммерческие поставки "голубого топлива" в Турцию начались в июне 2018 года а в Европу - в декабре 2020 года.