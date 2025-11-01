Россия нарастила экспорт газа в Турцию на 16%

Турция импортировала 16 млрд куб м российского газа по двум трубопроводам, увеличив экспорт РФ за три квартала на 16% по сравнению с прошлым годом.

Российские поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" с января по сентябрь выросли до 16 млрд куб м, что превысило показатели прошлого года за аналогичный период на 16%, показывает анализ сведений турецкого органа-регулятора по вопросам энергетики (EPDK).

Данные транзита за сентябрь по ключевым газовым артериям из России в Турцию говорят о совокупном объеме в 1,45 млрд куб м. Турецкий импорт за октябрь из России превысил показатели предыдущего месяца на 15,8%, составив 1,68 млрд куб м – это рекордный месячный показатель с момента ввода "Турецкого потока в эксплуатацию почти шесть лет назад (в январе 2020 года).

Трехквартальная транспортировка российского газа в Турцию без учета еще не осуществленных поставок сжиженного природного газа (СПГ) увеличилась на 14% за 2025 год, передает ТАСС.

Сравнивая данные российского экспорта в Турцию за 2023 и 2024 год, также отмечается увеличение на 2,6%. Объем поставок за прошлый год с учетом СПГ – более 21,5 млрд куб м, а без учета – свыше 21 млрд куб м.

Транспортная система поставок российского газа в Турцию включает два трубопровода через Черное море:

"Голубой поток" введен в 2003 году, мощность 16 млрд куб м/год.

"Турецкий поток" запущен в 2020 году, мощностью 31,5 млрд куб м/год – состоит из двух линий: для турецкого рынка и для транзита в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Чем российский газ интересен Турции?

Заместитель директора Центра исследований современной Турции Фаридун Усмонов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о двух факторах, определяющих постоянный рост интереса турецких компаний к импорту газа из России.

Прежде всего он отметил фактор реэкспорта российских углеводородов в Евросоюз: за счет разницы в ценах на двух рынках турецкий энергетические компании хорошо зарабатывают на перепродаже газа российского происхождения, который при поставках из Турции в ЕС считается турецким газом. "Традиционно Турция является одним из крупнейших покупателей природного газа из России. Сейчас этому способствует возможность заработка на реэкспорте: как мы знаем, Турция далее продает купленный в России газ Европейскому Союзу", - сказал Фаридун Усмонов.

Этот фактор усиливается за счет прекращения поставок российского газа в Евросоюз по всем прочим направлениям, последним из которых в конце прошлого года стал украинский транзит. "С учетом выхода из строя украинского направления в транспортировке российского газа в Европу, Турция становится одной из ключевых транзитных стран для европейских стран, покупающих трубопроводный газ. С учетом привлекательных цен, сложившихся сегодня на рынке природного газа, конечно, Турция наращивает свои объемы по закупке газа из России", - отметил экономист.

Кроме того, действует фактор опыта Турции в региональной торговле: страна использует все возможности заработка на внешнеторговых операциях. "Турция широко известна своим подходом хорошего торгового дилера. В данном случае, сложившаяся на рынке конъюнктура и политическая ситуация в регионе в целом положительно сказывает на возможности Турции зарабатывать на энергетическом сотрудничестве с Россией и странами Евросоюза. Я думаю, что Турция будет и дальше наращивать свои закупки газа в России", - ожидает заместитель директора Центра исследований современной Турции.

"Также Турция может использовать повышенные поставки газа из России для выравнивания собственного энергетического баланса. Часть трубопроводного импорта приходится на азербайджанский и иранский газ, и если в какой-то момент снижается уровень поставок из Азербайджана и Ирана, Турция компенсирует это дополнительными объемами импорта газа из России по "Голубому потоку" и "Турецкому потоку". По сочетанию этих причин можно судить о том, что в ближайшей перспективе экспорт российского газа в Турцию будет расти", - заключил Фаридун Усмонов.