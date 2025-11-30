КСИР Ирана сделал предупреждение военным кораблям США

В Иране призвали военные корабли США держаться подальше от мест проведения крупных военно-морских учений. Речь идет об учениях, которые охватывают несколько морских зон и островов.

Военно-морской флот Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана сделал строгие предупреждения военным кораблям Соединенных Штатов, находившимся неподалеку от южных берегов страны. Об этом пишут иранские СМИ.

Согласно информации, ВМС КСИР призвал американские корабли держаться подальше от мест, где в настоящее время проводятся крупные военно-морские учения, пишет агентство Tasnim.

Как отмечается, предупреждения были сделаны во время двухдневных учений, названных в честь командира элитных подразделений коммандос ВМС КСИР Мохаммада Назери, который ушел из жизни в 2016 году.

Военные учения проводятся в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском море. Они также охватывают следующие острова: Назеат - Абу-Муса, Большой Томб, Малый Томб и Сири.