В Азербайджане подсчитали доходы от перевозок

За 9 месяцев текущего 2025 года "Азербайджанские железные дороги" принесли в казну государства почти 300 миллионов манатов, большую часть которых составили грузоперевозки по международным маршрутам.

За январь-сентябрь текущего года доход ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД) от грузо- и пассажироперевозок составил 296,391 млн манатов, сообщили в Государственном комитете по статистике страны.

При этом большую часть, 284,320 млн манатов, бюджету страны принесли доходы от грузоперевозок, в том числе по международным маршрутам – 246,147 млн ​​манатов, а по внутренним – 38,173 млн манатов, передает Trend.

Пассажирские перевозки по железным дорогам страны принесли в бюджет 12,071 млн манатов, показав рост почти в полтора раза - на 48,4%.

Всего за этот период по железным дорогам Азербайджана было перевезено 12,507 млн ​​т грузов и 7,157 млн ​​пассажиров, говорится в сообщении.