У Азербайджана, Грузии и Казахстана будет единый тариф перевозок по ТМТМ

Азербайджан, Грузия и Казахстан договорились о введении единого тарифа на грузовые перевозки по маршруту Срединного коридора, сообщил на Тбилисском форуме "Шелковый путь" премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Азербайджан и Грузия уделяют особое внимание совершенствованию не только физической инфраструктуры, но и административно-правовых механизмов на Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ, Срединный коридор), заявил в своем на V форуме "Шелковый путь", проходящем в Тбилиси, премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

"В начале этого месяца железнодорожные операторы Азербайджана, Грузии и Казахстана достигли соглашения о применении единого тарифа на перевозки по Срединному коридору"

- Али Асадов

Стороны будут и дальше предпринимать важные шаги по формированию единой тарифной политики, упрощению таможенных и пограничных процедур, а также развитию мультимодальных перевозок, отметил Асадов, передает Trend.

Также будет совершенствоваться портовая, железнодорожная и логистическая инфраструктура, проводиться расширение цифровизации и увеличение пропускной способности коридора, который уже зарекомендовал себя как надежный транспортный маршрут, соединяющий Китай и страны Центральной Азии с Европой, отметил премьер.

Все это будет способствовать более полной реализации транспортно-логистического потенциала региона, увеличению товарооборота и инвестиционных потоков, а также укреплению экономических связей на евразийском пространстве, отметил Али Асадов.

Напомним, ранее мы писали о том, что железнодорожные администрации Азербайджана, Грузии и Казахстана заключили соглашение, направленное на интеграцию логистических процессов и развитие инфраструктуры Срединного коридора – вскоре он станет еще эффективнее, говорится в стратегическом документе, подписанном транспортными ведомствами трех стран. План предполагает устранение "узких мест" на ТМТМ, после чего он станет не только стратегически важным, но и конкурентоспособным.