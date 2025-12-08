Вестник Кавказа

Никол Пашинян прилетел в Берлин с официальным визитом

Саммит ШОС-2025
© Фото: Сайт президента России
Делегация во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном прибыла в столицу объединенной Германии Берлин: планируется, что сегодня в немецкой столице пройдут ее переговоры с президентом и канцлером страны.

Правительственный самолет армянской делегации во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном сегодня приземлился в международном аэропорту ФРГ "Берлин-Бранденбург".

В состав армянской высокопоставленной делегации входят глава МИД Армении Арарат Мирзоян, министр экономики Геворк Папоян, руководитель Группы дружбы Армения-Германия парламента Владимир Варданян и другие высокопоставленные чиновники, передает NEWS.am.

Подробности официального визита не сообщаются – известно лишь, что сегодня Пашинян проведет встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Фридрихом Мерцем.

Уже завтра, 10 декабря, делегация во главе с армянским премьером отправится в Гамбург, где пройдет ее встреча с мэром крупного немецкого портового города Петером Ченчером, после чего в городской Торговой палате пройдет круглый стол с участием местных предпринимателей.

