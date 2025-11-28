СМИ: отношения Армении с ОДКБ будут зависеть от самой Армении

В ОДКБ прокомментировали возможность изменения "замороженного" статуса Армении в Организации, заявив, что это зависит напрямую от Еревана, передают в армянских СМИ.

"Замороженный" статус Еревана в ОДКБ остается таковым по воле Еревана, и его изменение зависит только от самой Армении, такое заявление сделал председатель постоянной комиссии ПА ОДКБ по вопросам обороны и безопасности Анатолий Выборный, пишут в армянских СМИ, ссылаясь на источники.

Кроме того, Выборный отметил, что Ереван, по сути, не участвует в мероприятия парламентской ассамблеи ОДКБ, фактически "заморозив" свое участие в организации, но при этом, не против всех тех документов, которые принимаются в ее юрисдикции.

"Сегодня, думаю, весь мир уже увидел де-юре и де-факто, что ОДКБ, ПА ОДКБ – это единственная площадка в мире, где решения принимаются исключительно по доброй воле. Мы крайне уважительно относимся к тем решениям, которые принимаются нашими коллегами, и претензий нет. И точно так же мы видим, что Армения крайне уважительна к тем решениям, которые мы принимаем"

– Анатолий Выборный

Также он подчеркнул важность стабилизации азербайджано-армянских отношений. По его словам, все страны ОДКБ выступают за мирное решение всех вопросов между Баку и Ереваном.