Нетаньяху не полетит в США на заседание Совета мира по Газе

Первое заседание Совета мира по Газе пройдет без очного присутствия премьера Израиля. Посещать США на следующей неделе Нетаньяху не планирует.

В канцелярии премьер-министра Израиля сообщили, что Биньямин Нетаньяху не полетит в Вашингтон, где 19 февраля должно состояться первое заседание Совета мира.

По информации канцелярии, Нетаньяху дистанционно примет участие в заседании Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC), которое также пройдет на предстоящей неделе в Вашингтоне.

"Премьер-министр Нетаньяху примет участие в ежегодной конференции AIPAC дистанционно, в связи с чем не полетит в Вашингтон на следующей неделе"

– канцелярия

Устав Совета мира был подписан 22 января, к международной структуре, созданной по инициативе американской стороны, присоединились десятки государств, в том числе Израиль.