Ученый из Узбекистана разработал гидрогель для 3D-печати органов

Молодой исследователь из Академии наук Узбекистана разработал материал для биопечати: изобретенный гидрогель на основе местных растений дешевле импортного и безопасен для организма.

В Узбекистане создана новая технология получения сырья для биочернил — материала, необходимого для печати живых тканей на 3D-биопринтерах, сообщают узбекские СМИ.

Олимжон Бойматов, исследователь из Института химии растительных веществ Академии наук Узбекистана, предложил использовать полисахариды отечественных растений для производства гидрогеля. В такой среде клетки человека могут полноценно жить и размножаться.

Свое открытие Олимжон Бойматов сделал во время стажировки в ФРГ. Изобретение уже одобрено Агентством по интеллектуальной собственности Узбекистана и находится на стадии патентования. По словам исследователя, материал не отторгается организмом, безопасен для клеток и обходится намного дешевле импортных аналогов.

Благодаря изобретению станет возможным изготавливать искусственные органы на 3D-биопринтерах. Это решит проблему дефицита донорского материала и поможет тысячам больных. Сегодня в мировой практике практикуется создание сосудов, кожи, хрящей, сердца, печени и почек с помощью подобного рода технологий.