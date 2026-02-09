Золото вновь пошло наверх на фоне падения доходности госдолга США

На торгах Comex золото обновило стоимость, превысив $5069 за унцию. Росту способствовало снижение доходности гособлигаций США, что повысило привлекательность драгметаллов.

Цены на золото выросли в среду утром на фоне снижения доходности американских гособлигаций. Об этом свидетельствуют данные торгов на момент утра 11 февраля.

Торги Нью-Йоркской биржи Comex свидетельствую о повышении стоимости фьючерсов на золото с поставкой в апреле на 0,77%, прибавив $38,79. В результате цена преодолела отметку в $5069,8 за тройскую унцию.

Рост распространился и на рынок серебра. Цена мартовского фьючерса на этот драгметалл увеличилась на 2,19% и составила $82,145 за унцию.

Параллельно продолжило снижаться давление на рынок со стороны доллара: доходность десятилетних гособлигаций США (U.S. Treasuries) опустилась до 4,131% с 4,145% на закрытии предыдущей сессии.

Падение доходности американских казначейских облигаций может способствовать удорожанию золота, так как инвесторы рассматривают вложения в активы драгметаллов как наиболее привлекательные альтернативные убежища, что стимулирует рост котировок золота и серебра на бирже.

Ранее в январе цены на золото достигли исторического пика в $5626,8, после которого цена снизилась на 20%, достигнув отметки в $4400 за унцию.