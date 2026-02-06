Израильская El Al запретила провоз пауэрбанков в багаже

Авиакомпания El Al изменила правила провоза пауэрбанков: с 10 февраля их нельзя возить в багаже, только в ручной клади.

Израильский перевозчик El Al объявил о новых правилах провоза пассажирами портативных зарядных устройств (пауэрбанков), они вступили в силу с 10 февраля 2026 года.

С сегодняшнего дня на рейсах компании запрещен провоз пауэрбанков в багаже, в ручную кладь пассажир может взять один аккумулятор максимальной емкостью 100 Вт·ч. При этом во время полета зарядное устройство должно находиться вне багажной полки – под сидением или в кармане кресла.

Использовать пауэрбанк в полете запрещено, также запрещено заряжать устройство от бортовых розеток.