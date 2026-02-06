Вестник Кавказа

Израильская El Al запретила провоз пауэрбанков в багаже

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиакомпания El Al изменила правила провоза пауэрбанков: с 10 февраля их нельзя возить в багаже, только в ручной клади.

Израильский перевозчик El Al объявил о новых правилах  провоза пассажирами портативных зарядных устройств (пауэрбанков), они вступили в силу с 10 февраля 2026 года.

С сегодняшнего дня на рейсах компании запрещен провоз пауэрбанков в багаже, в ручную кладь пассажир может взять один аккумулятор максимальной емкостью 100 Вт·ч. При этом во время полета зарядное устройство должно находиться вне багажной полки – под сидением или в кармане кресла.

Использовать пауэрбанк в полете запрещено, также запрещено заряжать устройство от бортовых розеток.

