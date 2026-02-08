Фидан: Ближний Восток не выдержит новой войны

Никакие боевые действия – на земле или в воздухе – не сменят режим в Иране, а вот регион может просто не выдержать новой войны, заявил в эфире CNN Türk глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Здесь есть проблемное поле, но оно не связано со сменой режима и не приведет к ней, даже если дойдет до войны. Я не хочу озвучивать определенные сценарии по Ирану, но ни воздушными ударами, ни какими-либо другими действиями режим не меняется. Это пустая иллюзия"

- Хакан Фидан

Однако иранская тема неспроста занимает столь значительное место в международной повестке региона: он просто не в состоянии выдержать новую войну, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проявляет в этом вопросе максимальную чувствительность, предлагая использовать все возможные средства, чтобы предотвратить такое развитие событий, заявил дипломат, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Еще один нюанс - напряженность между США и Ираном сложно разрешить за столом переговоров, однако стороны продемонстрировали волю к их продолжению, и эта позитивная атмосфера, возникшая в ходе контактов, имеет большое значение для Анкары.

Также очень важно и то, что конфликтующие стороны решили начать их именно с ядерного досье, поскольку подход "либо все четыре пункта сразу, либо ничего" в отношениях с Ираном, предлагавшийся американской стороной, не является реалистичным, и МИД Турции донес эту позицию и до американских представителей, указав, что ядерный вопрос сейчас является ключевым.

Решив судьбу обогащенного урана и ранее накопленных Ираном его запасов, которые имеют прямое отношение к национальной безопасности США, можно будет решать и другие спорные темы – такие, как вопросы баллистических ракет и прокси-сил, которые не имеют прямого отношения к безопасности США и в большей степени являются проблемой стран региона.

К тому же, решать остальные проблемы в условиях возникшей атмосферы доверия решать будет гораздо легче, добавил Хакан Фидан.