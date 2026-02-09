Президент США встретится завтра с премьером Израиля

В США подтвердили проведение в среду встречи президента страны с премьером Израиля. Стороны поговорят о ситуации вокруг ядерной программы Ирана.
В среду, 11 февраля, в Вашингтоне пройдет встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом поведала пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Левитт.
Она подчеркнула, что переговоры состоятся в Белом доме.
"Завтра здесь, в Белом доме, президент примет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для двусторонней встречи"
– Кэролайн Левитт
Ранее сообщалось, что центральной темой предстоящих переговоров Трампа и Нетаньяху будет ситуация вокруг ядерной программы Ирана.