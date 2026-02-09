Вестник Кавказа

Президент США встретится завтра с премьером Израиля

В США подтвердили проведение в среду встречи президента страны с премьером Израиля. Стороны поговорят о ситуации вокруг ядерной программы Ирана.

В среду, 11 февраля, в Вашингтоне пройдет встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом поведала пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Левитт.

Она подчеркнула, что переговоры состоятся в Белом доме.

"Завтра здесь, в Белом доме, президент примет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для двусторонней встречи"

– Кэролайн Левитт

Ранее сообщалось, что центральной темой предстоящих переговоров Трампа и Нетаньяху будет ситуация вокруг ядерной программы Ирана.

