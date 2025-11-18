Вестник Кавказа

500 мусульман Крыма поедут в хадж в этом году

Фото Мечети аль-Харам
© Фото: Музей исламской цивилизации
500 верующих из Крыма совершат мусульманское паломничество в Саудовскую Аравию в 2026 году, сообщили в ходе пресс-конференции, посвященной Году единства народов России.

500 мусульман из Крыма совершат хадж в текущем году, сообщил председатель госкомитета по делам межнациональных отношений республики Руслан Якубов на пресс-конференции, приуроченной к Году единства народов России.

"Квота на 2026 год для мусульман Крыма составила 500 человек. Это большая квота, одна из самых больших среди субъектов Российской Федерации"

– Руслан Якубов

Он отметил, что госкомитет по делам межнациональных отношений окажет поддержку в подготовке к предстоящей поездке. В частности, поможет с оформлением документов, прохождением медосмотров и организацией логистики.

Якубов подчеркнул, что в этом году комитет учтет опыт 2025 года, когда возникла проблема с получением виз.

"Мы заранее начали работать с потенциальными желающими поехать в хадж с тем, чтобы они привели в порядок все свои документы для получения визы"

– Руслан Якубов

Хадж – один из основных столпов ислама, обязательное для каждого мусульманина паломничество в Мекку и Медину в Саудовской Аравии. В этом году Саудовская Аравия предоставит квоту на совершение хаджа для 25 т

