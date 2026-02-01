Турция может включиться в ядерную гонку

Анкара будет вынуждена включиться в ядерную гонку, если в странах Ближнего Востока появится ядерное оружие, заявил в эфире телеканала CNN Türk глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Этот вопрос нужно рассматривать в контексте общей стратегической ситуации. Мы не хотим видеть в регионе драматические изменения, которые могут нарушить текущий баланс сил. Однако страны, к примеру, имеющие проблемные вопросы с Ираном, начнут стремиться к обладанию ядерным оружием"

- Хакан Фидан

Волей-неволей Турции, вероятно, придется невольно присоединиться к этой гонке, а это не будет полезно для региона, отметил дипломат.

Турция не заинтересована в резких изменениях регионального баланса сил, а распространение ядерного оружия способно спровоцировать на это цепную реакцию, подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства.

На прямой вопрос о том, хотела бы Турция сама обладать ядерным оружием, Хакан Фидан не ответил, ограничившись молчанием и улыбкой.

Напомним, сейчас ядерное оружие есть у России, США, Китая, Франции, Великобритании, Индии, Пакистана, Израиля и Северной Кореи. Ядерная программа есть у Ирана, страна обладает комплексом научно-производственных мероприятий по развитию атомной энергетики, однако всячески отрицает цель создания ядерного оружия, идущего вразрез с ее политическим курсом.