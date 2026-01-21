Назван главный покупатель черной икры у России

Стало известно, кто покупает у России больше всего черной икры: 27% всего экспорта в прошлом году пришлось на Казахстан.

В 2025 году Россия экспортировала больше всего черной икры в Казахстан, следует из информации федерального центра "Агроэкспорт".

Всего за год РФ поставила в другие страны 700 т икры на $20 млн, это на 30% больше, чем в 2024 году. Экспорт черной икры превысил $3,8 млн.

Главным приобретателем деликатеса стал Казахстан – 27% от всех зарубежных продаж. В тройку вошли также Беларусь – 15% и Армения – 8%, пишет РИА Новости.

По закупкам российской красной икры лидирует также Казахстан, на который приходится 25%.