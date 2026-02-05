Уиткофф и Кушнер побывали на авианосце "Авраам Линкольн" - СМИ

После встречи с главой иранской дипломатии Аббасом Аракчи представители Трампа в международной политике Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер осмотрели авианосец "Авраам Линкольн", готовый к проведению ударов по целям в Иране.

Информационный портал Axios выяснил, что главные переговорщики американской делегации на встречах с представителями Ирана, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер, после первой за девять месяцев встречи с главой МИД ИРИ Аббасом Аракчи не сразу покинули регион – сначала они прилетели на авианосец "Авраам Линкольн".

Напомним, что "Авраам Линкольн" был в течение месяца передислоцирован из Южной Азии в Аравийское море для организации военных ударов США по иранским объектам. Хотя Вашингтон возобновил диалог с Тегераном, авианосец остается в непосредственной близости от иранских вод и содержится в полной боевой готовности.

Таким образом, пояснили в Axios, американская делегация дала понять Ирану, что США не отказываются от планов уничтожить военные и ядерные объекты Исламской Республики в том случае, если сторонам не удастся заключить новую сделку.

"Визит – на следующий день после переговоров с Тегераном – послание иранской стороне о том, что у Вашингтона есть и другие варианты, если переговоры провалятся"

– Axios

Отметим, что после пятничной встречи в Маскате Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не согласен с требованиями Вашингтона об обнулении обогащения урана, вывозе запасов обогащенного урана из Ирана и сокращении иранской ракетной программы. При этом Дональд Трамп назвал прошедшие переговоры хорошими.