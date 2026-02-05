Казахстан впишет тенге в Конституцию

Одним из новшеств Конституции Республики Казахстан, которую предполагается реформировать в течение ближайших лет, станет упоминание тенге как нацвалюты. Таким образом казахстанские власти хотят укрепить экономическую независимость РК.

Как рассказал зампред Конституционного суда Казахстана Бакыт Нурмуханов, в разрабатываемый в настоящее время текст новой Конституции РК вписано положение о национальной валюте. Если новая версия Конституции пройдет референдум, тенге будет закреплен в роли казахстанской нацвалюты.

"Статья 2 была дополнена следующим пунктом: "Национальная валюта (денежная единица) Республики Казахстан – тенге. Исключительное право эмиссии тенге принадлежит Республике Казахстан""

– Бакыт Нурмуханов

Как пишет Казинформ, идею вписать тенге в Конституцию РК озвучил глава фракции республиканцев в Мажилисе Айдарбек Ходжаназаров. По его мнению, это поможет обеспечить независимость казахстанского государства в экономике и культуре.

Напомним, что обновление Конституции РК запустил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев. Созданная им комиссия заключила, что обновлению подлежит не менее 80% Основного закона Казахстана. Дата конституционного референдума пока неизвестна.