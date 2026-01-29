Иран призвал Ближний Восток объединиться для давления на Израиль

Тегеран устами министра Аббаса Аракчи высказал предложение ко всем странам Ближнего Востока сообща ввести военные санкции против Израиля, чтобы создать препятствия для израильских действий в Палестине.

Руководитель внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи выступил сегодня с речью на XVII Форуме Al-Jazeera, который в этом году посвящен урегулированию палестинской проблемы. Речь Аракчи была посвящена призыву к Ближнему Востоку организовать совместное политическое и экономическое давление на Израиль.

Иранский министр подчеркнул, что действия Израиля против Палестины выходит за рамки локального палестино-израильского конфликта и напрямую влияют на весь регион Ближнего Востока, в связи с чем ни израильские соседи, ни более отдаленные региональные государства не должны сидеть сложа руки.

"Вопрос Палестины имеет стратегический характер и касается будущего региона и правил, действующих на мировом уровне"

– Аббас Аракчи

По словам министра, первым совместным шагом Ближнего Востока для спасения Палестины и регионального порядка могли бы стать антиизраильские санкции, прежде всего касающиеся экспорта оружия в Израиль и предоставления ЦАХАЛ и МОССАД военных и секретных данных.

Аббас Аракчи отметил, что какого-либо эффекта в противостоянии региональной политике Израиля можно добиться только при организации единого фронта дипломатии, а главным мотивом в этом должно быть желание ближневосточных государств защитить свою независимость.