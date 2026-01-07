Триллер "Вершина" о восхождении на Эльбрус выйдет в РФ в 2026 году

В России завершились съемки фильма "Вершина" режиссера Юрий Быкова. Картину о покорении Эльбруса зрители увидят в этом году.

"Экспедиция Юрия Быкова покорила "Вершину". Завершились съемки триллера от режиссера "Лихих" и "Завода". Новый фильм выйдет в кино уже в этом году"

– онлайн-кинотеатра Start

Фильм повествует о группе альпинистов-любителей, которые решили покорить Эльбрус. На пути их ждет череда непредвиденных событий, помимо гидов к компании туристов присоединится загадочный попутчик.

Съемки проходили на натуре, в горах КБР и КЧР, на "Архызе", Эльбрусе, в Чегеме и Безенги.

Роли исполнили Артем Быстров, Андрей Смоляков, Мария Денисова, Анна Банщикова, Александр Робак и другие.