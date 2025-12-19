Новые канатные дороги появятся на Эльбрусе

Курорт "Эльбрус" в КБР обзаведется четырьмя новыми канатными дорогами. Это будут первые в стране канатки полностью российского производства. Одна из них протянется до обсерватории "Пик Терскол".

Горный курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии прирастет новыми канатками, рассказал исполнительный директор "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев.

Он поведал, что заключен контракт на поставку оборудования в 2026 году – будут возводиться новые канатные дороги на Эльбрусе.

"Конечно, все любители горных лыж, сноуборда ждут новых канатных дорог <…> У нас в районе базы МГУ (на курорте "Эльбрус") <...> будет станция, нижняя станция канатной дороги, пока мы ее технически называем "ЕL-9", которая будет поднимать туристов в район обсерватории ("Пик Терскол")"

– Хасан Тимижев

Он уточнил, что дальше еще три новые канатки "будут обеспечивать зону катания". Таким образом, будет образовано большое кольцо, оно будет связано с новой зоной катания на курорте, четырьмя новыми канатными подъемниками и 12 км горнолыжных трасс в восточном секторе, передает ТАСС.

Четыре новые канатки на курорте будут полностью российского производства, подчеркнул он.

"Что касается новых канатных дорог - четырех - мы заключили договор с компанией "Руслет". У этой компании есть в Твери завод по производству канатных дорог. И первые полностью локализованные канатные дороги появятся у нас на "Эльбрусе". <…> По этим четырем канатным дорогам проблема решена - будет канатная дорога 100% российского производства"

– Хасан Тимижев

Напомним, в декабре на "Эльбрусе" к началу сезона катания 2025-2026 были открыты две очереди новых канатных дорог.