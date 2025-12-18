Вестник Кавказа

Новогодние каникулы продлятся несколько недель на Эльбрусе

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Эльбрусе полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам. Для гостей курорта обещают подготовить масштабную программу, которая будет включать в себя дегустацию национальных блюд, различные спортивные активности и семейные конкурсы.

Новогодние каникулы на курорте "Эльбрус" продлятся 14 дней. Об этом сказано в сообщении, распространенном институтом развития Кавказ.РФ.

Каникулы начнутся за несколько дней до Нового года, 29 декабря.

В настоящее время на курорте ведутся работы по подготовке 23 км трасс.

"С 29 декабря 2025 по 11 января 2026 курорт "Эльбрус" приглашает на новогодние каникулы. Символ курорта лис Муха будет встречать гостей в своей избушке на ярмарочной площади. Там же второй год подряд организуют аллею елок. Сейчас полным ходом идет украшение десяти пушистых красавиц"

– Кавказ.РФ

В дни каникул для гостей организуют угощения национальными блюдами и музыкальная программа. Предусмотрены также зоны спортивных активностей, семейные конкурсы и танцевальные блоки.

Праздничная программа пройдет на ярмарочной площади и на станции "Мир". Состоятся и мастер-классы по изготовлению бумажных гирлянд и елочных шаров. В новогоднюю ночь на Эльбрусе пройдет шоу ратраков, праздничный салют и DJ-сет под звездным небом.

