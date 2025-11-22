Америка готовится к возможному приезду Путина на саммит G20

Власти США ведут подготовку к участию президента России Владимира Путина в саммите "Большой двадцатки", который пройдет в Майами через год.

Вашингтон проводит подготовку к возможному приезду российского президента Владимира Путина на саммит G20, который состоится в будущем году в Майами, об этом рассказала российская шерпа в "Большой двадцатке" Светлана Лукаш.

"Страна-председатель готовится к участию Владимира Владимировича Путина в саммите в Майами в декабре следующего года"

– Светлана Лукаш

Напомним, что в уходящем году лидеры стран G20 встречались 22-23 ноября в Йоханнесбурге. Делегацию РФ на событии возглавлял заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.