Иран не стремится к конфликту – Масуд Пезешкиан

Президент Ирана Пезешкиан заявил, что Тегеран не стремится к конфронтации с Западом, однако не готов к унизительным условиям в рамках переговорного процесса и не приемлет устрашения.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая перед перед политическими кругами страны, заявил, что ИРИ не стремится к конфликту, однако Тегеран не приемлет политики устрашения, информирует пресс-служба президента страны.

"Исламская Республика Иран не стремится к конфликту. Мы неоднократно заявляли, что не стремимся к созданию (ядерной) бомбы и готовы к любой проверке, но другая сторона стремится… ослабить страну перед лицом сионистского режима. Мы стремимся к миру, но не приемлем запугивания"

– Масуд Пезешкиан

По словам Пезешкиана, Тегеран находился в процессе переговоров с США по ядерному вопросу, когда Вашингтон присоединился к боевым действиям на стороне Израиля. Теперь Запад предлагает "унизительные условия", которые Тегеран не рассматривает.

"Теперь они предлагают унизительные условия для продолжения переговоров, которые я не готов принять; мы не потерпим унижения и не примем слабого и раздробленного Ирана"

– Масуд Пезешкиан