Туристический бум на Востоке и в Азии: ВТООН опубликовал топ мировых лидеров

Катар, Узбекистан и Египет возглавляют мировой рейтинг туристического развития, согласно отчету World Tourism Barometer.

Страны Центральной Азии и Восточного Средиземноморья демонстрируют впечатляющие темпы восстановления международного туризма, превышающие допандемийные показатели. Рост турпотока был отмечен в отчете, опубликованном Всемирной туристской организацией (ВТООН).

Абсолютным рекордсменом стал Катар, число транснациональных туристов выросло на 138% за первые три квартала 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Катар занял второе место в мировом рейтинге, уступив только гималайскому Королевству Бутан, приток туристов в котором увеличился на 203%.

На шестом месте рейтинга быстрорастущих туристических направлений расположился Узбекистан, турпоток которого в этом году увеличился на 73% в сравнении с доковидными данными. Более того, республика заняла четвертое место в ТОПе европейских локаций в годовой динамике с приростом в 13% относительно прошлогодних данных.

Египет подтверждает свой статус точки притяжения международных туристов: в годовом отношении показатель роста составил 21%, а изменение в сравнении с 2019 годом составило 45%. Также отчет специализированного учреждения ООН в сфере туризма и путешествий отмечает существенный вклад туристического сектора в экономику страны, увеличившийся на 18% к 2024 году и на 35% к 2019 году.

Рейтинг стран, где въездной туризм привнес наибольшее количество прибыли возглавила Турция, доходы которой от туристического сектора в этом году совершили скачок 113% относительно допандемийного уровня.

Непосредственными факторами влияния на рост турпотока можно назвать крупные инфраструктурные проекты, как, например Чемпионат мира по футболу 2022 года, прошедший в Катаре, ставший катализатором для долгосрочной трансформации страны. Также необходимо отметить масштабные реконструкции территорий культурно-исторического наследия, проходящие в Самарканде и Бухаре и позволяющие туристам открыть для себя новое туристическое направление с богатейшей культурой.