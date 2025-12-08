Кремль: у отношений России и США большой потенциал

Россия и США займутся возрождением двусторонних отношений, имеющих большой потенциал, пока же диалог сосредоточен вокруг украинского урегулирования, рассказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об отношениях между Москвой и Вашингтоном и перспективах их развития.

Прежде всего представитель Кремля отметил, что на данный момент отношения не изменились, но в них появилась воля к диалогу.

"Единственное, что в них появилось, и это очень важно, - это политическая воля к диалогу с двух сторон. И этот диалог сейчас ведется, он пока узкопрофильный"

– Дмитрий Песков

В интервью "Известиям" он пояснил, что контакты сторон сейчас связаны с темой украинского урегулирования, при этом в Москве надеются, что впереди процесс возрождения российско-американских отношений, у которых имеется большой потенциал.

"Но мы считаем, и многие наши американские собеседники разделяют нашу точку зрения, что потенциал наших отношений большой, и он взаимовыгодный. Поэтому надеемся, что по мере продвижения по пути украинского урегулирования нам удастся приступить к возрождению наших двусторонних отношений, которые на самом деле находятся в руинах"

– Дмитрий Песков