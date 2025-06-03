Лавров прибыл в Египет на конференцию форума Россия - Африка

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ночь на 19 декабря прибыл в Каир, где состоится вторая министерская конференция форума партнерства Россия - Африка.
"На полях" конференции предусматривается проведение двусторонних переговоров с рядом африканских коллег"
– МИД РФ
Мероприятие впервые проходит на африканском континенте.
Стороны уделят особое внимание "развитию отношений в торгово-экономической, инвестиционной сферах, обсуждению перспективных направлений дальнейшего взаимодействия", сообщила накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В статье Лаврова для африканских СМИ, приуроченной к мероприятию и опубликованной "Росконгрессом", отмечается важное значение форума для продвижения комплекса российско-африканских связей. Отношения РФ со странами Африки развиваются динамично и по двусторонней линии, заметил глава МИД РФ.
"Открыты для взаимодействия не только на двусторонней основе, но и с африканскими многосторонними механизмами, прежде всего Африканским союзом. Заинтересованы в привлечении к нашей общей работе единомышленников по евразийским структурам, в частности по ЕАЭС"
– Сергей Лавров