Армяно-американская рабочая группа по меморандумам провела заседание в Ереване

Межправительственная рабочая группа Армении и США по реализации Вашингтонских меморандумов собралась на первое заседание в Ереване.

Первое заседание армяно-американской межправительственной рабочей группы прошло в Ереване, о нем рассказали в посольстве США в Армении.

Согласно сообщению, на нем рассматривались работы, которые будут проводиться в рамках подписанных в Вашингтоне в августе главами государств меморандумов.

"Межправительственная рабочая группа в ходе первого заседания обсудила работу, которая будет проводиться в рамках меморандумов по повышению энергетической безопасности, развитию цепочки поставок полупроводников и развитию искусственного интеллекта, а также укреплению дорожной инфраструктуры и безопасности границ Армении"

– посольство США в Армении

В дипмиссии также обратили внимание на удовлетворение Вашингтона в связи с сотрудничеством с "ценным стратегическим партнером", то есть Арменией, для претворения в жизнь планов президента Дональда Трампа по миру и процветанию в регионе Южном Кавказа.

Сообщение по итогам встречи распространил и МИД Армении. В нем уточняется, что заседание состоялось под руководством замглавы МИД Ваана Костаняна и заместителя помощника американского госсекретаря Сонаты Коултер.

"Костанян заявил о существенной поддержке США в установлении мира на Южном Кавказе и подтвердил заинтересованность армянской стороны в активной работе по реализации подписанных 8 августа армяно-американских меморандумов о взаимопонимании"

– МИД Армении

Кроме того, стороны достигли договоренности о проведении в максимально сжатые сроки дальнейших обсуждений, на которых будут рассматриваться пути реализации конкретных договоренностей, которые были достигнуты на уровне экспертов.