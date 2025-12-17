Армяно-американская рабочая группа по меморандумам провела заседание в Ереване

Первое заседание армяно-американской межправительственной рабочей группы прошло в Ереване, о нем рассказали в посольстве США в Армении.
Согласно сообщению, на нем рассматривались работы, которые будут проводиться в рамках подписанных в Вашингтоне в августе главами государств меморандумов.
"Межправительственная рабочая группа в ходе первого заседания обсудила работу, которая будет проводиться в рамках меморандумов по повышению энергетической безопасности, развитию цепочки поставок полупроводников и развитию искусственного интеллекта, а также укреплению дорожной инфраструктуры и безопасности границ Армении"
– посольство США в Армении
В дипмиссии также обратили внимание на удовлетворение Вашингтона в связи с сотрудничеством с "ценным стратегическим партнером", то есть Арменией, для претворения в жизнь планов президента Дональда Трампа по миру и процветанию в регионе Южном Кавказа.
Сообщение по итогам встречи распространил и МИД Армении. В нем уточняется, что заседание состоялось под руководством замглавы МИД Ваана Костаняна и заместителя помощника американского госсекретаря Сонаты Коултер.
"Костанян заявил о существенной поддержке США в установлении мира на Южном Кавказе и подтвердил заинтересованность армянской стороны в активной работе по реализации подписанных 8 августа армяно-американских меморандумов о взаимопонимании"
– МИД Армении
Кроме того, стороны достигли договоренности о проведении в максимально сжатые сроки дальнейших обсуждений, на которых будут рассматриваться пути реализации конкретных договоренностей, которые были достигнуты на уровне экспертов.