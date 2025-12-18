Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили закрыл осеннюю сессию парламента и выступил с критикой в адрес ЕС.

Осенняя сессия парламента закрылась в Грузии. В ходе последнего заседания выступил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, он сделал некоторые критические заявления в адрес Евросоюза.

Он отметил, что экономика страны сейчас переживает период своего подъема и впервые превысит 100 млрд лари. Этим, по словам Папуашвили, Грузия выделяется среди стран Южного Кавказа, а также среди стран-кандидатов ЕС.

Кроме того, депутат выступил с достаточно жесткой критикой Европейского союза.

"Я уверен, что глухая стена между руководством Евросоюза, бюрократией и европейским народом рухнет, и европейская бюрократия последует желанию своего народа, чтобы Европа была пространством мира, а не безудержного вооружения"

— Шалва Папуашвили

Он призвал власти других стран действовать в интересах своей государственности, на примере Грузии, а не следовать мнимым "сверхцелям".

Папуашвили сравнил эти "сверхцели" с химерой и заявил о том, что они меняются в зависимости от геополитических желаний.