Осенняя сессия парламента закрылась в Грузии. В ходе последнего заседания выступил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, он сделал некоторые критические заявления в адрес Евросоюза.
Он отметил, что экономика страны сейчас переживает период своего подъема и впервые превысит 100 млрд лари. Этим, по словам Папуашвили, Грузия выделяется среди стран Южного Кавказа, а также среди стран-кандидатов ЕС.
Кроме того, депутат выступил с достаточно жесткой критикой Европейского союза.
"Я уверен, что глухая стена между руководством Евросоюза, бюрократией и европейским народом рухнет, и европейская бюрократия последует желанию своего народа, чтобы Европа была пространством мира, а не безудержного вооружения"
— Шалва Папуашвили
Он призвал власти других стран действовать в интересах своей государственности, на примере Грузии, а не следовать мнимым "сверхцелям".
Папуашвили сравнил эти "сверхцели" с химерой и заявил о том, что они меняются в зависимости от геополитических желаний.