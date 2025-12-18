Трамп не исключает нападения на Венесуэлу – СМИ

Американский президент не исключает вероятности скорого начала войны между США и Венесуэлой. Ранее он заявлял о желании США вернуть себе права на венесуэльскую нефть.

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон может начать войну против Венесуэлы, сообщил американский телеканал NBC News.

Напомним, ранее стало известно о возможном нападении США на Венесуэлу. Трамп выступал с заявлением о том, что США намерены вернуть права на венесуэльскую нефть.

Издание The New York Times сообщало о том, что венесуэльский флот начал сопровождать нефтяные суда после этих заявлений и угроз со стороны США блокировать морское сообщение.