Михаил Мишустин сегодня поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Российский премьер-министр Михаил Мишустин поздравил с днем рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева, соответствующее сообщение опубликовано на сайте президента Азербайджана.

В письме Михаил Мишустин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения от имени правительства РФ и от себя лично.

"Под Вашим руководством дружественный Азербайджан уверенно идет по пути масштабных преобразований, направленных на развитие национальной экономики и социальной сферы, повышение благосостояния граждан, укрепление авторитета на международной арене"

– Михаил Мишустин

Глава российского правительства особо указал на постоянное внимание, которое президент Азербайджана уделяет укреплению отношений Москвы и Баку в духе добрососедства и взаимного уважения.

"Во исполнение решений, принятых на высшем уровне, поступательно развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, претворяются в жизнь перспективные совместные проекты, расширяются межрегиональные связи и деловые контакты"

– Михаил Мишустин

Он выразил уверенность в том, что дальнейшее развитие практического сотрудничества, продвижение новых взаимовыгодных инициатив в различных сферах полностью соответствуют интересам сторон.

"С теплотой вспоминаю беседы с Вами, которые всегда проходят в откровенной и доверительной атмосфере. Буду рад возможности продолжить наше конструктивное общение"

– Михаил Мишустин

Глава правительства РФ пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в его важной государственной деятельности.