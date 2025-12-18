Вестник Кавказа

В Армению прибыл первый коммерческий груз из Азербайджана

Товарный поезд
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Поезд с бензином из Азербайджана прибыл на территорию Армении. Всего в РА поставлено 22 вагона с 1,3 тыс тонн топлива.

Глава экономического ведомства Армении Геворг Папоян заявил, что армяно-грузинскую границу преодолел состав с бензином из Азербайджана. 

По словам Папояна, в Армению направляются 22 вагона с топливом. Общий объем нефтепродуктов достигает 1,3 тыс тонн. 

Отметим, что состав с грузом отправился из Азербайджана вчера. В Армению отправили бензин АИ-95, который был получен на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе. 

Напомним, что соглашения об экспорте топлива были достигнуты в конце ноября. Грузия согласилась не взимать плату за первую партию топливного груза.

