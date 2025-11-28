Лидер КНР заявил о стремительном развитии стратегического партнерства с Азербайджаном

Си Цзиньпин подтвердил настрой на сотрудничество с Азербайджаном. Китайский лидер подчеркнул, что готов совместно с Ильхамом Алиевым работать над развитием связей между странами.

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения. Об этом информирует 19 декабря пресс-служба главы азербайджанского государства.

Китайский лидер подчеркнул, что всеобъемлющее стратегическое партнерство Пекина и Бакку стремительно развивается, взаимное политическое доверие и взаимовыгодное двустороннее сотрудничество постоянно укрепляются, равно как и взаимодействие двух стран на международном уровне.

"В этом году мы дважды встречались и достигнутые нами важные договоренности реализуются эффективно и в полном объеме. Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Азербайджаном"

– Си Цзиньпин

Председатель КНР также отметил, что готов совместно с Ильхамом Алиевым работать над достижением новых результатов во всестороннем сотрудничестве во имя благосостояния народов обеих стран.