Каир: газовая сделка с Израилем прошла без прямого вмешательства правительства

Египет подтвердил, что газовая сделка с Израилем — сугубо коммерческий проект, достигнутый без прямого участия правительства. Власти подчеркивают, что заключенное соглашение не влияет на их поддержку Палестины.

Египетские власти заявили, что состоявшаяся в четверг сделка по экспорту природного газа из Израиля представляет собой исключительно коммерческое соглашение, которое лишено какой бы то ни было политической подоплеки и в первую очередь реализует стратегические интересы Египта.

Каир подчеркивает отсутствие прямого вмешательства правительства в заключенное экспортное соглашение, отмечая, что сделка была заключена в частном порядке.

Глава государственной информационной службы Египта Диаа Рашван отметил, что позиция Египта в вопросе происходящего на территории палестинского эксклава и занятых Израилем территорий не изменилась. Каирский спикер заявил о "твердости и непоколебимости" в поддержке прав палестинцев на независимость и государственность.

Подобное заявление могло быть сделано на фоне критики арабского мира по поводу заключенной сделки, которую премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал крупнейшей в истории страны.

Добыча газа на территории Египта начала снижаться в 2022 году, что не соотносится с желанием сохранить позиции ключевого хаба газовых поставок в Восточном Средиземноморье.